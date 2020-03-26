Украина просит ООН скоординировать усилия по поиску вакцины от коронавируса

Украинская сторона в рамках усилий по поиску вакцины от коронавируса просит ООН скоординировать сотрудничество отечественных специалистов с их иностранными партнерами. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.



Сообщается, что сегодня замглавы Офиса президента Игорь Жовква провел встречу с гуманитарным координатором в Украине Оснат Лубрани.



"Заместитель руководителя Офиса Президента призвал представительницу ООН способствовать привлечению возможностей ВОЗ для координации сотрудничества украинских специалистов - вирусологов, которые работают над вакциной против коронавируса, с их иностранными партнерами с целью консолидации соответствующих международных усилий", - говорится в сообщении.

