Зеленский не выполнил главные предвыборные обещания - КИУ

За год президентской каденции Владимир Зеленский не выполнил основные обещания, которые он давал в ходе предвыборной кампании. В Комитете избирателей Украины насчитали лишь два выполненных обещания, которые назвали мелкими и непринципиальными. Об этом в четверг, 26 марта, говорится на сайте КИУ. Эксперты КИУ проанализировали публичные заявления Зеленского, озвученные им в марте прошлого года во время избирательной кампании.



В частности, в ходе большого интервью для одного из телеканалов 24 марта 2019 года Зеленский озвучил девять обещаний. С тех пор президент выполнил только два обещания из списка.



"Основные обещания по экономическому и социальному блоку не выполнены. Зато реализованы преимущественно мелкие непринципиальные решения, которые мало на что влияют. Как правило, те рецепты, которые предлагал кандидат Зеленский, не дали нужного эффекта и де-факто не работают", - прокомментировал политику Зеленского глава КИУ Алексей Кошель.



Из выполненных обещаний, заявленных в интервью – запуск русскоязычного телеканала для Донбасса и принятие закона об импичменте.



В процессе исполнения находятся обещания о принятии закона о разоблачителях коррупционеров – соответствующий закон принят и даже вступил в силу, но на практике он пока не работает, говорится в заявлении КИУ. Также обстоит положение дел и с возвратом кредитов МВФ – процедура пока не завершена, но в феврале текущего года Украина выплатила по кредитам Фонда 213,6 млн долл.



Однако, вопреки обещаниям Зеленского, власти не смогли достичь в работе с МВФ сколько-нибудь значительного прогресса в вопросах тарифов, Фонд продолжает требовать установления рыночной цены на газ, что, по словам самого Зеленского, означает повышение тарифов за ЖКУ.



Кроме того, в процессе исполнения находится обещание о сокращении имущества на балансе Госуправления делами – действительно в октябре указом президента 5 объектов, ранее принадлежавших ГУД были направлены на приватизацию, среди них отель Днепр в центре Киева.



Из тех обещаний, который однозначно не высполнены: поднять экономику (в 2019 году промпроизводство сократилось на 0,5%, а цены выросли почти на 8%), провести механизмы нулевой декларации и налоговой амнистии, которые поспособствую выходу капитала из тени и приобщить к Минскому процессу США и Великобританию.



Напомним, Владимир Зеленский занял пост президента Украины в мае 2019 года, победив во втором туре выборов, набрав почти 73% голосов.

