В Киевской области подтверждено 25 случаев заболевания COVID-19

В Киевской области лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.



"По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на 10:45 26 марта 2020 года официально подтверждено 25 случаев заболевания коронавирусом. Все - взрослые", - говорится в сообщении.



Так, из них:

- 14 - в Обуховском р-не;

- 4 - в Киево-Святошинском р-не;

- 2 - в городе Бровары.

- по 1 - в городе Борисполь, пгт Ставище, городе Ирпень, городе Белой Церкви и Белоцерковском районе.



Из них на стационарном лечении 9 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 15.



Отмечается, что подозрение на заражение имеют 80 человек.



Из них:

- 25 - в Обуховском р-не;

- 18 - в Киево-Святошинском р-не;

- 9 - в Броварском р-не;

- 5 - в городе Ирпень.

- по 4 - в городе Белая Церковь и Вышгородском р-не.

- 6 - в Бориспольском р-не.

- 3 - в Фастовском р-не.

- 2 -в Макаровском р-не;

- по 1 - в Белоцерковском р-не, Ставищенском р-не и Васильковском р-не.



Кроме того, установлено медицинское наблюдение за 230 контактными лицами.

