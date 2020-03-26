На внеочередном заседании Рады депутаты будут в масках, перчатках и очках – Верещук

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины, скорее всего, состоится в ближайшие дни, и народные депутаты будут присутствовать на нем в масках, перчатках и очках, считает народный депутат Ирина Верещук (фракция "Слуга народа")



"Скорее всего, будет, потому что нас в чате спрашивали, сможем ли мы прибыть в субботу. В Верховной Раде непосредственно (будет заседание – ИФ)", - сказала Верещук в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.



Парламентарий указала, что обязательными условиями для присутствия депутатов будут перчатки, маски и очки.



По ее словам, пока не рассматривается проведение заседания Верховной Рады онлайн, потому что закон о регламенте не предусматривает такой формат.



"Мне кажется, что законопроект, предложенный Русланом Стефанчуком и его братом Николаем (первый зампредседателя парламент Руслан Стефанчук и народный депутат Николай Стефанчук 23 марта предложили на время мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения Covid-19, проводить заседания парламента в режиме видеоконференции – ИФ) будет тяжелым для выполнения", - сказала Верещук.



Депутат считает, что на внеочередном заседании следует рассмотреть как законопроекты, направленные на борьбу с коронавирусом, так и для поддержки экономики в условиях карантина.



"Насколько я знаю, Кабинет министров работает в режиме нон-стоп, министры финансов Уманский и экономики Петрашко работают едва ли не 24 часа в сутки, чтобы просчитать риски и негативные последствия, которые могут наступить для нашей экономики", - отметила Верещук.

