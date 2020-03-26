У Бориса Акунина диагностировали коронавирус

Российский писатель Борис Акунин сообщил, что у него коронавирус.



"Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну - обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем)", -написал писатель на странице в фейсбуке.



В настоящее время писатель проживает в Лондоне.



Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) - русский писатель, учёный-японист, литературовед, переводчик, общественный деятель. Также публиковался под литературными псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин. Является автором нескольких десятков романов, повестей, литературных статей и переводов японской, американской и английской литературы. Художественные произведения Акунина преимущественно детективного жанра.

