Украина с пятницы закроет границы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты. "До конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки.

Две недели назад я призывал граждан срочно вернуться на Украину. Большинство, я им благодарен, сделали это самостоятельно. Других, более 80 тысяч украинцев, мы вернули домой самолетами, поездами и автобусами. Но сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед сложным выбором между гражданами, которые еще за границей, и безопасностью 40 миллионов граждан внутри страны", - заявил Зеленский в видеообращении, которое транслировалось по телеканалу "112.Украина".



По его словам, о тех украинцах, которые не успеют вернуться в ближайшие дни, позаботятся украинские дипломатические представительства и общины.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.

