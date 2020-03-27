Экс-глава МИД Кожара, задержанный по подозрению в убийстве, заявляет о своей невиновности

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, задержанный по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого заявляет, что не стрелял в Старицкого, экс-депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов готов взять подозреваемого на поруки.



В четверг Шевченковский районный суд Киева рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения Кожаре в виде содержания под стражей.



В связи с действием ограничительных мер в стране по недопущению распространению коронавируса, на заседании суда присутствуют только участники процесса - следственный судья, представители защиты, сам подозреваемый и сторона обвинения. Представители СМИ и вольные слушатели отсутствуют. Заседание транслируется на ютюб-канале "Судебной власти Украины".



В ходе заседания защита огласила ряд заявлений Кожары о том, что он был готов давать показания, о чем уведомлял следственные органы, а также копии документов об отказе следователей проводить следственные действия с Кожарой.



Также защита заявила о необходимости допроса ряда свидетелей, в частности следователя, на которую якобы осуществлялось давление при расследовании этого преступления. Суд отказал в удовлетворении ходатайства о допросе следователя, считая это преждевременным на стадии избрания меры пресечения.



Вместе с тем, суд удовлетворил ходатайство о допросе другого свидетеля – супруги Кожары.



Представители обвинения огласили ходатайство об избрании меры пресечения.



"Кожара... умышленно нанес Старицкому удар пистолетом…затем… выстрелил, от чего Старицкий умер на месте", - говорится в тексте ходатайства.



По версии следствия, Кожара пытался скрыть преступление и имитировать самоубийство Старицкого, супруга Кожары, как говорится в ходатайстве, не причастна к совершению преступления.



По информации прокуратуры, следствие располагает обоснованными доказательствами, подтверждающими вину Кожары в убийстве Старицкого.



В ходатайстве указывается, что в отношении Кожары нельзя применить более мягкую меру пресечения, нежели содержание под стражей.



У представителей прокуратуры вопросов к присутствующему на заседании подозреваемому не было, защита в свою очередь задала вопрос Кожаре, стрелял ли он в Старицкого, на что подозреваемый ответил: "Нет".



Адвокат Кожары огласил в суде заявление супруги подозреваемого Марины Козерод, датированное 25 марта "о признании в совершении уголовного правонарушения-казуса".



Согласно заявлению, Козерод не принимала участия в следственном эксперименте, в ходе которого могла сообщить о совершенном преступлении.



В заявлении, озвученном защитой, Козерод утверждает, что ее супруг дружил со Старицким в течение длительного времени, в тот день они выпивали спиртное, никаких конфликтов между ними не было ни в день преступления, ни ранее.



"21 февраля 2020… Старицкий был в состоянии сильного алкогольного опьянения… между 21.00 и 22.00 в правой руке Старицкого я увидели пистолет, в это время мой муж находился на втором этаже", - зачитал адвокат.



Адвокат резюмировал: "Марина Борисовна пыталась отобрать пистолет у Старицкого".



В то же время ни сторона обвинения, ни суд не располагали этим заявлением.



Суд объявил перерыв в слушании до пятницы, 27 марта, в 11.30.



Как сообщалось, 21 февраля на спецлинию 102 поступило сообщение от жительницы села Чайки о том, что в доме покончил жизнь самоубийством человек, который приехал в гости из столицы.



"По указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Там полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался 56-летний житель Киева. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъят пистолет марки "Jericho 941 PSL", патроны и гильза



Позже появилась информация, что в доме Кожары был застрелен Старицкий. Предварительная версия полиции – самоубийство. Выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.



Рекламный холдинг Atlantic Group сообщил в Facebook, что гендиректор Сергей Старицкий погиб в пятницу поздно вечером. Старицкий стал соучредителем Atlantic Group в 1992 году. В профессиональном активе Старицкого также руководство телеканалом "Интер" и департаментом международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.



24 февраля Национальная полиция сообщила, что гибель предпринимателя Старицкого расследуется как умышленное убийство. "В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что мужчина мог не сам покончить с жизнью. Следовательно, по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в Нацполиции.



Отмечается, что предварительно правоохранители установили нахождение в доме трех человек: супругов и их гостя. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.



Для установления всех обстоятельств происшествия следователи назначили ряд экспертиз: судебно-медицинскую, комплексную молекулярно-генетическую, дактилоскопическую, баллистическую и химическую.



25 марта заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого. "Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве Сергея Старицкого. Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.



Он отметил, что труп Старицкого с огнестрельным ранением был обнаружен в ночь на 22 февраля в доме Кожары, при этом выстрел был совершен из наградного оружия владельца дома. "Л.Кожара и его жена изначально и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством. Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала Интер и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить", - написал Геращенко.

