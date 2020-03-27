Захарова обвинила Помпео в ведении информационной войны против Китая

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала информационной войной заявления госсекретаря Майка Помпео по поводу коронавируса.



Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью программе Hugh Hewitt Show, что намерен употреблять термин "уханьский вирус" при описании коронавируса, ставшего причиной пандемии и заявил об "особой ответственности" КНР за прозрачность в вопросах, касающихся пандемии. Как подчеркнул госсекретарь США, Китай "несет особую ответственность за обеспечение транспарентности, поскольку пандемия началась в Китае, в Ухане и китайское правительство было первым, кто узнал об этом.



"Вот это и есть информационная война", - прокомментировала Захарова на своей странице в Facebook.

