Путин разрешил правительству ограничивать цены на лекарства при ЧС

Президент Владимир Путин подписал указ, дающий правительство право ограничивать цены на лекарство и медицинские изделия при угрозе возникновения эпидемий или при чрезвычайных ситуациях.



Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно указу, кабинет министров сможет устанавливать предельно возможные розничные цены на лекарства и медицинские препараты, которые не входят в список жизненно необходимых, а также предельные отпускные цены производителей и надбавки к ним с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).



Такое же право будет у правительства при необоснованном росте стоимости препаратов сразу в нескольких регионах более чем на 30 процентов в течение 30 дней.



При этом власти смогут зафиксировать цены на лекарства на срок не более 90 дней.

Нововведение исключит многократное завышение цен со стороны перекупщиков, продающих лекарства и медицинские изделия небольшими партиями, считают законодатели.

