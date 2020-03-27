Вышел трейлер нового сериала Apple TV+ «Защищая Джейкоба»

Вышел трейлер нового мини-сериала стриминг-сервиса AppleTV+ «Защищая Джейкоба» с Крисом Эвансом («Мстители») в главной роли.



В основе сериала — одноименный остросюжетный роман Уильяма Лэндея 2012 года об отце, сына которого обвиняют в убийстве.



Действие разворачивается в небольшом городе в Массачусетсе, где происходит жестокое убийство школьника. Главный подозреваемый — друг и одноклассник погибшего, 14-летний Джейкоб, который является сыном помощника окружного прокурора. Все улики указывают на Джейкоба, но его отец всеми силами пытается доказать невиновность сына.



Кроме Криса Эванса в сериале снялись Мишель Докери («Джентльмены», «Аббатство Даунтон») и Джейден Мартелл («Оно», «Достать ножи»). Премьера шоу состоится 24 апреля на AppleTV+.





