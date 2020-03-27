31 марта Днем геноцида азербайджанцев. История о геноциде азербайджанского народа

Восстановление государственной независимый Азербайджана сделало возможным воссоздание объективной картины исторического прошлого азербайджанского народа. Раскрываются истины, которые были засекречены и запрещены долгие годы, выявляется подлинная суть фальсифицированных в свое время фактов.



Жестокость, как всякое зло, не нуждается в мотивации, ей нужен лишь повод.



Джордж Элиот



Имперская политика в действии «армянской карты»



Протяжение всей истории геноцид против азербайджанцев осуществлялся в результате русско-армянского партнерства. Таким путем Российская империя хотела закрепиться на Южном Кавказе, а Армения, пользуясь покровительством России, желала захватить исконные азербайджанские земли и построить на них «Великую Армению».



«После Полтавской победы Петр I смог перейти к имперской политике, це¬лью которой было усиление влияния России на соседние и отдаленные земли. Продолжением этой политики являлся Персидский поход (1722—1723), - во время похода на Кавказ и завоевания прикаспийских территорий Азербайджана, в том числе и Баку, Петр I столкнулся с жестким сопротивлением местного населения когда русская армия заняла Дербент, Баку, Решт и Иран согласился на их передачу России за помощь шаху против афганских повстанцев» и запустил в действие «армянскую карту». В 1724 году дого¬ворился с Турцией о взаимном признании завоеванных иранских владений и предписал произвести разведку путей в Закавказье, которые удобны «для действ воинских». Он «…искал также пути в Среднюю Азию, думал об Индии, готовил экспедицию на Мадагаскар», 10 ноября 1724 года издал указ разместить в Баку и Дербенте представителей вероломного армянского населения на прикаспийских регионах. Согласно указу, первая группа армянских семей была переселена в регионы Гилан и Мазандаран, а также в Баку, который находился в руках русских.



В продолжение этой политики в 1768 году Екатерина II издала указ о взятии армян под защиту империи. А в 1802 году император Александр I дал конкретные инструкции кавказскому наместнику князю Павлу Цицианову: «Во что бы то ни стало надо использовать армян для захвата азербайджанских ханств».



Фактически началом разделения исторической территории Азербайджана и изгнания азербайджанцев со своих исконных земель было подписание в 1813–1828 годах Гюлистанского и Туркменчайского договоров между Россией и Персией - разделившие Азербайджан на две части – Северний Азербайджан и Южный Азербайджан, ускорили процесс арменизации земель Северного Азербайджана.



По условиям этих договоров к России, помимо прочих территорий, переходила и часть современного Азербайджана. Тогда же стало осуществляться массовое переселение армян на азербайджанские земли. Тем самым было положено начало оккупационной политики по отношению к азербайджанскому народу, неотъемлемой частью которой стал геноцид.



Сразу после Туркменчайского договора - 21 марта 1828 года указом императора Николая I на территории Иреванского и Нахчыванского ханств была создана «Армянская область». Документ фактически заложил фундамент создания будущей Армении на территории Азербайджана (памятник установлен в 1978 году в честь 150-летия переселения армян. «История памятника Марага-150» см.: - авт.). Согласно статистике того периода, в центре «Армянской области» городе Иреване жили 7331 азербайджанец и 2369 армян. Параллельно с этим на основе пункта 15 Туркменчайского договора в Иреван, Карабах и Нахчыван из Ирана переселились еще 40 тысяч армян. Аналогичные процессы произошли и после русско-турецких войн 1829 и 1878 годов. С территории Турции на указанные территории переселились 85 тысяч армян. Все эти процессы сопровождались насильственным изгнанием, убийствами коренных жителей – азербайджанцев.



В качестве приманки для привлечения дашнаков на свою сторону большевики также использовали «Декрет о Турецкой Армении» от 29 декабря 1917 года, подписанный В. И. Лениным и И. В. Сталиным. Этот декрет предполагал создание армянской автономии на временно оккупированной русскими войсками турецкой территории. Причем, большевистские вожди предусмотрительно возложили реализацию данного декрета на руководителя бакинских большевиков назначенный 16 декабря 1917 года Советом народных комиссаров РСФСР чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа С. Шаумяна, которому было предписано оказывать всяческое содействие армянским организациям «для проведения в жизнь национальной идеи, которую ждал в течение веков угнетенный армянский народ».



Жестокость — порождение трусливого сердца: массовые погромы в Баку, Шуше, Зангезурском уезде, Карабахе



Во второй половине XIX века геноцид в отношении азербайджанцев принял плановый характер. С этого времени началась пропаганда шовинистической идеи «Великой Армении» и фальсификация истории армянского народа. Воодушевленные этой идеей и поддерживаемые российскими властями, армянские захватчики осуществляли против азербайджанцев вопиющие по своей жестокости широкомасштабные акции. Вознамерившись создать на территориях Азербайджана, Турции и Грузии «Великую Армению», идеологи этой сумасбродной идеи создают террористические организации «Гпчак» (1887 год, Женева), «Дашнакцутюн» (1890 год, Тифлис), «Союз армянских патриотов» (1805 год, Нью-Йорк). Программные установки этих организаций пестрят указаниями «освобождать территории» от азербайджанцев.



Воспользовавшись происходящими в то время революционными процессами в России, армяне подвергли этническим чисткам десятки азербайджанских сел и городов, изгоняя азербайджанцев из Баку, Шуши, Зангазура, Иревана, Нахичевани, Эчмиадзина и других районов. Первые кровавые события произошли в 1905–1907 гг., начавшись в Баку и охватив многие азербайджанские селения. Уже тогда были зверски убиты тысячи азербайджанцев, а их исконные земли стали территорией Армении.



После революции 1905—1907 годов процесс депортации и геноцида в отношении азербайджанцев продолжился в скрытой форме. Подтверждают этот факт и статистические данные того времени. Пользуясь неразберихой, они совершили массовые погромы в Баку, Шуше, Зангезурском уезде, Карабахе, разграбив и уничтожив 75 азербайджанских населенных пунктов. На основе сведений, опубликованных в 1916 году, население Иреванской губернии выросло в 40 раз и достигло 570 тысяч человек. Но число азербайджанского населения при этом уменьшилось в 4,6 раза. Но несмотря на депортацию и притеснения, в Иреванской губернии все равно проживали 247 тысяч азербайджанцев, что составляло 45% всех ее жителей.



Первая мировая война, разразившаяся в 1914 году, и последовавшая за ней революция 1917 года создали благоприятные условия для возобновления притязаний к Азербайджану. В начале 1915 года армянское население северо-восточных провинций Турции начало провокации против Османского государства и осуществило массовую резню и депортацию турок. Турция тоже ответила жесткими действиями. И вместе с армянскими военными отрядами с территории Турции в Иреванскую губернию, Зангезур и Карабах переселилось огромное число армян. Опиравшиеся на русскую армию армяне вначале в Нахчыване и Иреване, а затем в Карабахе и других регионах Азербайджана силой потеснили мирных азербайджанцев.



До марта 1918 года в Иреванской губернии были разграблены и сожжены 199 азербайджанских сел, из 135 тысяч азербайджанцев, проживавших на этих территориях, часть подверглись истреблению, а остальные вынуждены были покинуть свои земли. Бесчинствами, происходившими в это время в Азербайджане, руководил Степан Шаумян, имеющие чрезвычайными полномочиями по проведению политики советизации Кавказа, оказавшегося под оккупацией русских войск.



Затем в соответствии с Эрзурумским соглашением, заключенным между Османским государством и большевистским Закавказским комиссариатом, русские войска оставили свои позиции на Кавказском фронте, и их место заняли армянские вооруженные формирования.



Отсутствие культуры дипломатии: резкий шаг кровавого конфликта



После заключения Брест-Литовского мирного соглашения (март 1918 года) русская армия покинула Карс, Ардаган и Батуми, данные регионы перешли под турецкую юрисдикцию, и правительство Турции потребовало освободить эти области. Часть русских и армянских войск, вернувшихся из Ирана и Турции, обосновались в Баку, где в то время находилось небольшое число мусульманских военнослужащих-добровольцев. Шаумян, восполь-зовавшись тем, что мусульманские военнослужащие решили отправить оружие добровольцам в Лянкаран, отдал приказ воспрепятствовать отправке оружия и боеприпасов в этот южный город. В завязавшейся перестрелке были убитые и раненые. Это стало поводом для конфликта: Шаумян натравил русских и армян на азербайджанцев, и в Баку произошла резня мусульманского населения.



Утром 30 марта армяно-большевистские формирования подвергли город залповому огню с военных кораблей. После артподготовки вооруженные дашнаки врывались в дома азербайджанцев и совершали безжалостные убийства. Резня приняла массовый характер в ночь с 31 марта на 1 апреля. За три дня в Баку было убито 17 тысяч человек. Отряды Шаумяна конфисковали имущество жителей Баку на сумму в 400 миллионов рублей, разрушили многие мусульманские места поклонения. Дашнаки и большевики обстреляли из тяжелых орудий и мечеть Тязяпир, предали огню здание «Исмаилийе» — один из величественных памятников архитектуры Баку. С 30 марта по 2 апреля в результате устроенного кровавого побоища в Шамахе было убито 8027 азербайджанцев (в том числе 2560 женщин и 1277 детей), сожжены дотла 53 мусульманских села. В Губинском уезде бесчинствующие дашнаки уничтожили 162 села, убили более 16 тысяч мирных жителей. Тысячи наших соотечественников простились с жизнью в Лянкаране, Мугани. Полностью разрушены 160 азербайджанских населенных пунктов в Нагорном Карабахе, устроена резня в Шуше. В марте—апреле 1918 года в Баку, Шамахе, Губе, Мугани и Лянкяране было убито 50 тысяч азербайджанцев, свыше 10 тысяч человек оказались изгнанными из родных домов. В Шамахе было разрушено 58 сел, уничтожено 7 тысяч мирных жителей (1653 женщины и 965 детей). Стерты с лица земли 122 села на территории Губы, 150 — в верхней части Карабаха, 115 — в Зангезуре, 211 — в Иреванской губернии, 92 — в Карсской области, невзирая на пол и возраст, убиты десятки тысяч людей.



За 70 лет господства советской идеологии мартовские события преподносились в историографии как «гражданская война», «контрреволюционный мятеж», а на самом деле имел место очередной геноцид нашего народа дашнакско-большевистскими силами. Его организатор Шаумян в телеграмме СНК РСФСР, отправленной 13 апреля 1918 года, писал: «Воспользовавшись нападением на наш пехотный отряд, мы перешли в наступление по всей линии фронта. Сегодня мы располагаем шестьютысячной вооруженной силой. У дашнаков были национальные вооруженные части численностью 3—4 тысячи человек, и они тоже оказались в нашем распоряжении. Именно их участие придало гражданской войне характер межнациональной резни. Но предотвратить ее не удалось. Мы сознательно пошли на этот шаг. Если бы победили азербайджанцы, то Баку был бы объявлен столицей Азербайджана».



История никогда не оправдает организаторов преступления геноцида против азербайджанцев (кровавое наследие)



После длительного мирного периода возродилось национально-освободительное дви¬жение, что в результате развала в 1917 году Российской империи завершилось обретением независимости тремя основными населяющими Закавказье народами - грузинским, азербайджанским и армянским.



Поощренная этим успехом Армения, в течение всего XX века пыталась захватить территории Грузии и Азербайджана, что продолжается до сих пор. Поражение России в первой мировой войне, чему в значительной степени способствовала часть лидеров большевистской партии во главе с платным агентом Германии А.Парвусом и его «учениками» В. Лениным и Л.Троцким, поставило страны Закавказья в трудное положение.



История политики геноцида и агрессии армянских националистов учинявшийся против азербайджанского народа на протяжении двух веков, не получал своей политически-правовой оценки. Были попытки квалифицировать как геноцид только один факт истребления азербайджанцев, произошедшего в марте 1918 г. Однако история помнит все трагические события, происходившие в Азербайджане, начиная с начала XIX века, которые сопровождались массовым избиением народа и незаконным захватом азербайджанских земель.



Люди вспоминают все кровавые события, происходившие в Азербайджане в последние сто лет, и массовые репрессии, организатора преступления геноцида против азербайджанцев, организованные 30—31 марта 1918 года за правилами, так называемой, Бакинской коммуны во главе Степана Шаумяном совместно с армянскими шовинистами.



Это помогает определить психологический портрет Шаумяна и добавляет множество штрихов к его роли в мартовских событиях. Новые детали в процесс восстановления хроники событий и роли в ней Шаумяна вносят воспоминания рядовых армянских большевиков.



Из воспоминаний участников можно сделать вывод, что большевики во главе со Степаном Шаумяном заранее готовились к предстоящим событиям в Баку, ясно представляя последствия совместных действий с вооруженными отрядами дашнаков против безоружного мирного мусульманского населения. Не скрывает этого и лидер бакинских большевиков Степан Шаумян, который спланировал и руководил данной кровавой акцией. Он готовился к ней с момента возвращения в Баку из Тифлиса в феврале 1918 года, где большевикам не удалось зажечь пламя революции на Кавказе. Теперь предстояло сделать это в Баку, в последнем оплоте большевиков. При этом основной мишенью было выбрано мусульманское население во главе с партией «Мусават», а средством его поражения - армянские вооруженные формирования, руководимые партией «Дашнакцутюн» и «Армянским национальным советом», действовавшие под эгидой Бакинского Совета. Уже после событий в Баку, о реализованных планах и их значении Шаумян сам достаточно откровенно, хотя и не искренне, поведал 13 апреля 1918 года в письме Совету Народных Комиссаров РСФСР. По его словам, инициатором вооруженных столкновений в Баку были мусульманские политические партии, проявившие особую агрессивность. Они, якобы, ставили целью путем ликвидации Советской власти в Баку и физического уничтожения всего немусульманского населения города создать независимый Азербайджан. И тут же вступает в противоречие с собой, заявив, что был использован первый же повод для начала вооруженного нападения на противную сторону.



После этого Шаумян переходит к откровенной лжи. «Выясняется», что большевикам якобы противостояли силы мусульманской дивизии и с обеих сторон в городских боях участвовали 20 тысяч человек, а число жертв, также с обеих сторон, более трех тысяч человек. Не забыл Шаумян особо выделить роль в победе над «врагом» отрядов партии «Дашнакцутюн», признавая, что их участие привело к национальной резне, выразившейся в том, что пострадала часть неимущего мусульманского населения. Шаумян выражал сожаление, что так произошло. Но при этом цинично отмечал, что избежать этого было невозможно и, что большевики шли на это сознательно. Таким образом, С.Шаумян действовал по принципу «цель оправдывает средства».



Непредсказуемые решения — паническое поведение оппонентов



Факты о наличии большевикско-дашнакского военного союза накануне мартовских событий приводятся в воспоминаниях младшего сына С.Шаумяна Л.Шаумяна, который участвовал в качестве пулеметчика в штурме крепостных ворот Баку.



Большевикам до конца так и не удалось ослабить свою зависимость от дашнакских отрядов и подчинить их своей власти. Причем, как следует из воспоминаний А.Багдасарова, ситуация была настолько критической, что грозила выйти из под контроля большевиков: «После мартовских событий, когда гражданская война превратилась в национальную, когда во главе армии 80% было дашнаков, партия чувствовала, что жить не может, власть была в руках армян и русских. Армянский национальный совет регулировал всеми дружинами». Хотя, позже, один из участников мартовских событий 1918 года, секретарь ЦК и БК АКП(б) Л.Мирзоян, пытаясь оправдать действия большевиков во главе с Шаумяном, писал, что «в действительности, Советская власть использовала дашнаков в своих целях», однако факт вещь упрямая - армию Бакинского Совета вполне можно считать армянским национальным формированием.



Среди известных армянских партийных лидеров на первом месте стоят воспоминания Анастаса Микояна. В своих мемуарах «Дорогой борьбы», опубликованных в 1971 году, самый знаменитый армянский советский деятель с большой неохотой касается кровавых событий в Бакинской губернии в марте 1918 года.



Более подробные сведения о степени участия А. Микояна в мартовских событиях 1918 года содержатся в его новых мемуарах «Так было», изданных в 1996 году, т.е. уже после смерти кремлевского долгожителя. Последняя работа была подготовлена к изданию сыном А.Микояна историком Серго Микояном и резко контрастировала по своему содержанию с первой книгой, поскольку содержала документы, которые не вошли в предыдущие мемуары. Среди них есть документы, которые доказывают, что большевики планомерно готовили и осуществили геноцид азербайджанцев в марте 1918 года, а Микоян был непосредственным исполнителем этой кровавой акции.



Микоян подробно повествует об этом в письме к своей жене Ашхен. В нем он отмечает: «Еще за неделю до этого восстания я прекратил свою агитационную работу, перестал посещать рабочие собрания и целиком переключился на дела вооружения и создания боевых отрядов". Микоян утверждает, что вначале «Дашнакцутюн» и «Армянский национальный комитет» объявили о своем нейтралитете. Но он признается, что «многие их солдаты не остались нейтральными и активно участвовали в боях». Вступление в действие армянских солдат, безжалостные погромы мусульманских кварталов, вызвали локальное сопротивление в отдельных районах города. Об этих случаях Микоян пишет: «До понедельника все шло нормально, особенно после заявления «Дашнакцутюна», поэтому мы с энтузиазмом продолжали сражаться в понедельник... Мы брали одну позицию за другой. В моем отряде были жертвы. Мы просто целились в голову и стреляли в головы, как и наши противники».



В опубликованной 12 апреля 1918 года в «Известиях Бакинского Совета» статье под названием «Одержанная победа и очередные задачи», Микоян в восторженных тонах пишет о значении мартовских событий 1918 года для большевиков. С цинизмом, прямо пропорциональным масштабу жертв среди азербайджанского населения, Микоян пытается оправдать кровавые деяния большевиков тем, что якобы они «боролись за кровные интересы самой мусульманской бедноты», и что «власть Совета - это её власть, единственно последовательная и верная защитница её интересов». Однако, выступая в 1923 году на V съезде Компартии Азербайджана, Микоян вынужден был признать, что на самом деле мартовские события привели к «ещё большему отчуждению мусульманских трудовых масс от Советской власти».



Мифические амбиции «Великой Армении»



Во второй половине XIX века геноцид в отношении азербайджанцев принял плановый характер. С этого времени началась пропаганда шовинистической идеи «Великой Армении» и фальсификация истории армянского народа. Воодушевленные этой идеей и поддерживаемые российскими властями, армянские захватчики осуществляли против азербайджанцев вопиющие по своей жестокости широкомасштабные акции. Вознамерившись создать на территориях Азербайджана, Турции и Грузии «Великую Армению», идеологи этой сумасбродной идеи создают террористические организации «Гпчак» (1887 год, Женева), «Дашнакцутюн» (1890 год, Тифлис), «Союз армянских патриотов» (1805 год, Нью-Йорк). Программные установки этих организаций пестрят указаниями «освобождать территории» от азербайджанцев.



«На различных этапах истории армянские националисты в целях реализации мифической идеи «Великой Армении» осуществляли против наших соотечественников этнические чистки, депортации и геноциды. Одной из самых чудовищных трагедий, учиненных против азербайджанского народа, являются массовые расправы, совершенные с особой жестокостью в марте-апреле 1918 года дашнакско-большевистскими вооруженными отрядами, действовавшими под мандатом Бакинского Совета. В те дни в городе Баку, а также в других городах и уездах, входивших в Бакинскую губернию, десятки тысяч мирных жителей были убиты именно из-за их этнической и религиозной принадлежности, были разрушены населенные пункты, стерты с лица земли памятники культуры, мечети и кладбища. Впоследствии еще более озверевшие армянские националисты продолжили нечеловеческие деяния, учинили массовые расправы, грабежи и этнические чистки в Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Ширване, Иреване и других регионах».



Сегодня, когда всплывают засекреченные факты и поднимаются закрытые ранее темы, становится возможным воссоздать подлинную картину исторического прошлого азербайджанского народа и дать объективную оценку искаженным ранее событиям.



По мнению азербайджанских специалистов, ХХ век запомнится миру крайне отвратительным и невиданным дотоле армяно-тюркским противостоянием. Цель этой армянской политики — изгнание азербайджанцев с их исторических земель и создание на «освободившейся» территории «Великой Армении» (Однако в секретных соглашениях великих держав (Англия, Франция, Россия, США, Италия) нигде не была поддержана идея создания «Великой Армении» об абсурдности идеи. А "Великая Армения" — это плод больного воображения армянских историков и идеологов, вызывающего к жизни террористические проявления, ведущие к бесчеловечным акциям и даже кошмарным преступлениям, жертвой которых становился и азербайджанский народ.



В подтверждение этого тезиса Баку приводит тот факт, что Армения, «созданная» в Нагорном Карабахе на исторических азербайджанских землях, — это оккупированные 20% территории Азербайджана, на которых проведена этническая чистка, сравнимая с геноцидом, и совершены акты вандализма против азербайджанцев…



Роковая попытка стереть из исторической памяти азербайджанского народа уроки мартовской трагедии



Для расследования совершенных армянами тяжких преступлений правительство Азербайджанской Демократической Республики создало Чрезвычайную следственную комиссию, приняло ряд мер для сохранения в памяти народа и доведения до мировой общественности выявленных комиссией реалий.



Первая попытка дать объективную политическую оценку мартовской бойни, осуществленной большевистско-дашнакскими бандами, была предпринята вскоре после провозглашения 28 мая 1918 года государственной независимости Азербайджана. С этой целью 15 июня 1918 года азербайджанское правительство приняло решение об организации Чрезвычайной следственной комиссии «для расследования насилий, произведенных над мусульманами и их имуществом в пределах всего Закавказья со времени начала европейской войны».



Чрезвычайной следственной комиссией была проделана огромная работа по регистрации всех случаев насилия в отношении азербайджанцев и обстоятельств их совершения в ходе мартовских событий 1918 года. На основании собранных комиссией материалов против виновников мартовской трагедии были возбуждены десятки уголовных дел.



После падения Демократической Республики данный процесс был приостановлен, предотвращены полное расследование произошедших событий и дача ему соответствующей политико-правовой оценки.



К сожалению, события апреля 1920 года, приведшие к оккупации Азербайджана большевистскими войсками и положившие конец государственной независимости республики, не позволили этой комиссии завершить свою работу. Захватившие власть в Азербайджане большевики не только приостановили ее деятельность, но и сделали все возможное, чтобы стереть из исторической памяти азербайджанского народа уроки мартовской трагедии.



Воодушевленные успехом, новые руково¬дители Армении попытались усилить старую политику. В 1922 году они представили проект объединения Ахалкалакского и Борчалинского уездов и создания на их основе единой армянской административной единицы, которая в дальней¬шем, в перспективе, должна была быть присоеди¬нена к Армении. Однако эта попытка в 1923 году закончилась провалом. В том же году в азер¬байджанском Нагорном Карабахе был создан армянский национальный округ с центром в Хан - кенди.



В 30-е годы минувшего столетия Армения продолжала «ползучее» расширение своей территории. В 1929-1930 годах Армении был передан большой кусок азербайджанской терри¬тории. Воодушевленные этим, армянские боль¬шевики попытались сделать следующий шаг - в северо-западном, грузинском направлении. Пер¬вый секретарь ЦК КП Армении А.Ханджян потре¬бовал от Л.П.Берия передать Армении Ахалцихский и Ахалкалакский районы. Ответ был достаточно жесткий и закончился трагически: Л.Берия застрелил первого секретаря ЦК КП Армении в своем кабинете.



Таким образом, при советском режиме армянам удалось получить значительную часть территорий Грузии и Азербайджана…



В 40-х годах армянская диаспора добилась от советского руководства разрешения переселения в СССР армян, живущих в Иране, что фактически заложило основу процессам массовой депортации из Армении азербайджанцев. В 1945 году армянское руководство подняло вопрос о присоединении к Армении Карабаха, но в тот период им это не удалось. Однако началось массовое переселение армян из Сирии, Греции, Ливана, Ирана, Болгарии и Румынии в Армению. В связи с этим азербайджанское население начали выселять в хлопководческие плохо развитые районы Азербайджана, якобы для обеспечения производительности труда. В связи с этим советским руководством было издано два постановления Совета Министров СССР «О переселении из Армянской ССР колхозников и других азербайджанцев в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР» и «О мероприятиях по переселению колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР».



Ввиду того, что политика геноцида против азербайджанского народа не получила в свое время объективной политический правовой оценки, общественное мнение было дезориентировано советской печатью, формировавшей отрицательный образ азербайджанцев и умышленно искажавшей факты.



Еще 22 мая 1919 года А. И. Микоян в своем докладе В.И. Ленину сообщал: «Дашнаки — агенты армянского правительства — добиваются присоединения Карабаха к Армении, но это для населения Карабаха значило бы лишиться источника своей жизни в Баку и связаться с Эриванью, с которой никогда и ничем не были связаны.



Армянское крестьянство на пятом съезде решило признать и примкнуть тоже к Советскому Азербайджану».



…Новое обращение армян последовало в начале 1964 года. Как писал об этом в своей книге «Кровавый омут Карабаха» Юрий Помпеев, «...и тот же А. Микоян, став председателем Президиума Верховного Совета СССР, предложил Н. С. Хрущеву в начале 1964 года присоединить НКАО к Армении, учитывая успешную передачу Крыма Украине десять лет назад. Н.С. Хрущев, по достоверным сведениям, не без раздражения сказал: «Я готов предоставить 12 тысяч военных грузовиков для переселения армян НКАО в Армению в течение одних суток». Далее автор отмечал: «Горбачев к подобному ответу не был готов, и, надо полагать, манипулирование национализмом, великой человеческой слабостью, входило в план не только Збигнева Бжезинского».



С чистого листа — старые политические ошибки. Новая эра: распад СССР



Почувствовав приближение распада СССР в конце 80-х годов XX столетия, руководители Армении начали составлять планы территориаль¬ного расширения будущей независимой Армении. Внезапно на арене появилась исчезнувшая в советский период партия «Дашнакцутюн» и другие националистические организации. В 1985 году в столице Греции Афинах собрался XXIII съезд «Дашнакцутюн». В повестке дня был один вопрос - расширение территории Армении. Съезд предлагал Центру (т.е. Москве), чтобы Армения стала ее геополи¬тической опорой в регионе. Лишь один вопрос вызывал разногласия среди делегатов съезда - с какого направления начинать наступление: с северного (Азербайджан) или с западного (Грузия). По итогам голосования, с перевесом в один голос, было принято решение начать наступ¬ление с карабахского (Азербайджан) направления.



Новый виток этнических чисток был осуществлен в конце 80-х годов прошлого века, начавшись второй попыткой присоединения к Армении Нагорного Карабаха. Армения, игнорируя всеми международным нормам, стремится присоединить к себе семь районов Азербайджана, проявляя при этом нескрываемую агрессию. С этого периода началось планомерное осуществление политики Москвы и Армении: «Армения без тюрков». Под покровительством СССР армянские экстремистские группировки совершили на территории Азербайджана сотни кровавых акций.



Вот каковы исторические корни ситуации, когда на проходившем в Париже в 1987 г. очередном Армянском национальном конгрессе было принято решение использовать начавшиеся в СССР демократические преобразования для удовлетворения «законных требований армянского народа» о «воссоединении» НКАО с Арменией. В том же году в Париже экономический советник Горбачева А. Г. Аганбегян благодаря поддержке М.Горбачева и его родной доверенных лиц - встретились с представителями армянской диаспоры во Франции, после чего поспешил дать французским газетам интервью, в котором заявил, что Карабах, расположенный на северо-востоке республики, стал армянским. А. Г. Аганбегян говорил: «Как экономист я считаю, что он более связан с Арменией, чем с Азербайджаном. Я представил одно предложение по этому поводу. Я надеюсь, что в условиях перестройки и демократии эта проблема найдет свое решение»…



Неумелая попытка консервации кризисов дипломатических отношений



Одновременно в армянской и всесоюзной прессе одна за другой появились статьи армянских публицистов, в которых проводится мысль о том, что азербайджанцы — пришлый народ в Закавказье, не имеющий исторических корней и собственной культуры, а вся его нынешняя территория, является якобы исконно армянской.



Некоторые из этих авторов доходили до того, что пытались объявить величайшего азербайджанского поэта Низами Гянджеви армянином».



Армяне сумели реализовать этот план и заняли не только Карабах, но и прилегающие азер¬байджанские территории… Как видно, осуществлялся ничем не прикрытый геноцид азербайджанцев. Долгие годы азербайджанский народ не знал об этих трагических страницах своей истории. Фальшивые советские идеологические установки и фальсифицированная история совершенно в ином свете представляли события тех лет. Кладбище, где покоились жертвы кошмарного геноцида, забетонировали, возвели там памятник Сергею Кирову, а вокруг разбили парк…



К сожалению, в то время не была дана политическая оценка начавшемуся в 1988 году нагорно-карабахскому конфликту, что привело к новым жертвам и массовому изгнанию со своих исторических земель сотен тысяч азербайджанцев. Летом 1991 года армяно-азербайджанский конфликт перешел в стадию открытой войны. В результате боевых действий армянских вооруженных формирований жители Шаумяновского, Гадрутского, Мардакертского, Аскеранского, Мартунинского районов были вынуждены покинуть свои дома. Некоторые села были полностью сожжены армянскими оккупантами. Имели место отдельные случаи тяжкого насилия против мирного населения.



В феврале 1992 года армяне жестоко расправились с азербайджанским населением города Ходжалы. Эта кровавая трагедия, вошедшая в историю азербайджанского народа как Ходжалинский геноцид, стала самой страшной трагедией, с которой столкнулся азербайджанский народ за два столетия угнетения и этнических чисток. Геноцид азербайджанского населения, осуществленный армянами в Ходжалы, сегодня признан во многих странах мира. Сотни тысяч азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель, продолжают надеяться на справедливое урегулирование нагорно-карабахского конфликта, на осуждение мировой общественностью военно-политической агрессии Армении, направленной против Азербайджана, а также на восстановление территориальной целостности республики.



Выводы



1. «Геноцид, неоднократно осуществленный против азербайджанского народа и не получивший в течение длительного времени должной политико-правовой оценки, является одной из таких нераскрытых страниц истории»… лишь 80 лет спустя – 26 марта 1998 года в Указе Президента Азербайджанской Республики «О геноциде азербайджанцев», подписанном общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, этим чудовищным событиям оценка и 31 марта объявлено «Днем геноцида азербайджанцев» и давший всестороннюю политико-правовую оценку происшедшему и проявлением народной памяти о трагических событиях в истории азербайджанского народа.



2. Имея важное значение состоявшийся в Баку I Форум руководителей азербайджанских и турецких диаспорных организаций, поддерживая Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева ХХI веке «Мы обязаны перейти в наступление» чтобы продемонстрировать кардинальных изменений словами Д.Байрона «Горе – учитель мудрых».



В будущем удастся поставить мощные преграды на пути мирового армянского лобби и перейти в решительное пропагандистское наступление, чтобы добиться всех поставленных целей — восстановления территориальной целостности, разоблачения тех, кто десятилетиями планомерно осуществлял настоящий геноцид, пропагандировал ненависть и вражду между людьми и народами на Кавказе и в целом мире.



3. На пути решения общенациональных задач, благодаря патриотизму, национальному единству и целенаправленной деятельности народа, политической воле руководства Азербайджана, азербайджанцы должны добиваться поставленных целей, в том числе восстановления территориальной целостности и суверенитета, разоблачения тех, кто вековыми планомерно осуществлял настоящий геноцид, пропагандировал ненависть и вражду между людьми и народами.



4. Сегодня мировое сообщество и в т.ч. азербайджанцы всего мира обращаются ко всем государствам и мировым организациям с призывом осудить все факты национальной несправедливости, терроризма, геноцида, этнической чистки, осуществлявшиеся на протяжении двух веков против азербайджанского народа и других народов.



5. Упомянутый Указ Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года и Распоряжение Ильхама Алиева важен не только с точки зрения восстановления исторической справедливости, вскрывает правду о событиях, случившихся много лет назад, обновляет память народа. Это возвращение народа к своим корням, морально-духовным ценностям, любви к родине. Проводить работу восстанавливает справедливость, более полно и последовательно, по доведению до международной общественности правды о геноциде и этнических чистках азербайджанского населения.



6. Мы, группа ученых, уверены в том, что организаторы и непосредственные исполнители всех кровавых боен, которые пережил азербайджанский и другие народы, в конце концов понесут заслуженное наказание… Это неизбежно!





