Мобильные операторы заменяют свои названия на призыв оставаться дома

Мобильные операторы заменяют свои названия на призыв оставаться дома

Некоторые операторы сотовой связи начали изменять свои названия на призывы оставаться дома, соблюдая карантин, в условиях пандемии коронавируса, пишет Faina Idea.

Так, одними из первых это заметили немецкие абоненты мобильного оператора Vodafone. Жители Германии рассказали, что в верхнем поле смартфона, где обычно располагается название мобильной компании, появилась надпись "Stay Home" ("Оставайтесь дома").

Консультант по социальным сетям в компании Vodafone Мэтт Наварр в своем Twitter рассказал, что такие надписи появятся и у абонентов компании, проживающих в других странах.

В комментариях к публикации Наварра люди из других стран начали делиться скриншотами, подтверждающими его слова.

Так, призыв оставаться дома вместо названия оператора увидели жители Перу, Индонезии, Румынии, Турции.

Граждане Индии, Бельгии, Франции и Нигерии написали, что пользуются телефонной связью другого оператора, но тоже видят на экранах своих смартфонов просьбу не нарушать карантин.