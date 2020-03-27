Украинцам будут проводить тесты на коронавирус дома

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Министерстве здравоохранения создадут спецбригады медработников для тестирования на коронавирус дома, пишет в пятницу, 27 марта, РБК-Украина.



По его словам, бригада будет отбирать у больных образцы на проведение исследований в вирусологической лаборатории.



"Дано поручение создать всем при центральных районных больницах мобильные бригады из водителя и медработников, чтобы на вызовы семейного врача, экстренной медпомощи, чтобы эта бригада приезжала домой к людям, у которых будет подозрение на коронавирус, для забора образцов на проведение исследований в вирусологической лаборатории", - сказал Ляшко.



Это уменьшит необходимость посещать либо семейного врача, либо другое заведение здравоохранения, чтобы сдать анализ.



Украинцев проинформируют о контактах для вызова спецбригад в ближайшее время.

