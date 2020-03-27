В Украине от COVID-19 выздоровели уже четыре человека

В Украине четыре человека выздоровели от коронавирусной болезни COVID-19, среди них - один ребенок. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.



"Рад сообщить, что есть и положительные новости. Сегодня у нас уже есть четыре случая выздоровления от коронавирусной болезни. Все - в Черновицкой области. Среди них - три взрослых, один ребенок. Также ожидается сегодня еще пятый на выписку", - сказал Ляшко.



Он добавил, что результаты теста будут известны сегодня до конца дня, и их сообщат сегодня на втором брифинге.