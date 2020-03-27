Украинские компании выпустят 2 млн. тестов на коронавирус

Фармацевтические компании Украины вскоре выпустят два миллиона тест-систем для выявления коронавируса. Об этом в пятницу, 27 марта, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.



По его информации, таких компаний три: одна государственная - научное учреждение при Нацакадемии наук, и две частные, которые уже зарегистрировали и выпускают свои тест-системы.



"Отечественные производители обещают нам сделать достаточно быстро сейчас. Они уже расширяют производство для покрытия двух миллионов исследований методом полимеразной цепной реакции", - сообщил он.



Также в ближайшее время ожидается следующая партия на новые исследования ПЦР-системы, закупленная в Китае и Южной Корее.

