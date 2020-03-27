Дубилет заявляет о возвращении в бизнес

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет о планах вернуться в бизнес, но намерен довести до конца часть начатых им на волонтерских основаниях проектов.



"По поводу моих дальнейших планов. В состав Кабмина я входить не буду. При этом хочу довести до конца часть проектов…. Буду ими заниматься извне - благо, опыт внедрения iGov в качестве волонтера есть", - написал Дубилет в социальной сети Facebook.



Как указал сооснователь monobank Олег Гороховский, Дубилет не сможет вернуться в этот проект.



"Очень жаль, что Дима не может вернуться в monobank. К сожалению, современный мир так устроен, что если ты "сходил в политику" ты и твои будущие партнеры становятся автоматически PEP (Politically exposed person), что делает практически невозможным нормальное ведение бизнеса. А банковский бизнес делать с PEP сложно вдвойне", - написал Гороховский в Facebook.

