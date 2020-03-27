Сотрудник администрации Путина заболел коронавирусом

Случаи заболевания коронавирусом выявлены среди сотрудников администрации президента РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



"Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса, это соответствует действительности", - сказал Песков журналистам.



Он отметил, что может подтвердить один случай заболевания.



Он отметил, что "принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры с тем, чтобы не дать вирусу распространиться".



Ранее в СМИ появилась информация о том, что у нескольких

