Кличко без предупреждения будет проверять столичные медучреждения
Мэр Киева Виталиц Кличко без предупреждения будет проверять медицинские учреждения столицы, в частности, вчера с таким визитом он проверил Александровскую больницу. При этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
“Вчера без попердження я посетил Александровскую больницу, лично посмотрел что там происходит и как лечат киевлян.
Внезапно такие „налеты“ и на другие опорные учреждения я буду делать и дальше без предупреждения”, — отметил Кличко.
Источник: УНН
13:39