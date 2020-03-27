Кличко без предупреждения будет проверять столичные медучреждения

Мэр Киева Виталиц Кличко без предупреждения будет проверять медицинские учреждения столицы, в частности, вчера с таким визитом он проверил Александровскую больницу. При этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.



“Вчера без попердження я посетил Александровскую больницу, лично посмотрел что там происходит и как лечат киевлян.



Внезапно такие „налеты“ и на другие опорные учреждения я буду делать и дальше без предупреждения”, — отметил Кличко.

