769 человек скончались в Испании за сутки от последствий коронавируса

В Испании за сутки зарегистрированы рекордные 769 летальных исходов вследствие осложнений, последовавших за заражением остроинфекционным коронавирусом COVID-19, сообщает в пятницу министерство здравоохранения страны.



Всего с начала распространения вируса в Испании скончались 4 тыс. 858 человек, 64 тыс. 59 заражены, из них 4 тыс. 165 находятся в палатах интенсивной терапии, 9 тыс. 357 вылечились.



В министерстве отметили, что в рамках противодействия распространению вируса заключены контракты с 200 иностранными медиками.



Ожидается, что в течение пятницы совет министров Испании соберется на чрезвычайную встречу, на которой будет приниматься решение о продлении чрезвычайного положения в стране до 11 апреля.

