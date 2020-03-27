На Прикарпатье зафиксирован всплеск пневмонии

В Ивано-Франковской области всех госпитализированных с пневмонией проверяют на заражение коронавирусом COVID-19. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.



"К сожалению, мы видим: тенденции увеличиваются. Хочу сказать, что мы можем говорить о второй волне самой страшной эпидемии, ведь сегодня у нас есть информация - в областной инфекционной больнице находится 84 пациента, из них 33 - жители города Ивано-Франковска, а также четыре жителя пригородных сел", - сказал он в видеообращении.



По словам мэра, только за минувшие сутки в Центральную городскую клиническую больницу прибыл 21 человек с пневмонией, и в пятницу у всех их был взят тест на коронавирус. "Вчера из 6 тестов, которые мы взяли, 4 подтвердили коронавирус, то есть дали положительный результат. Понятно, что это надо переподтвердить… лабораторно, мы передали эти анализы и ожидаем, будут ли подтверждены экспресс-тесты", - отметил он.



По словам Марцинкива, рентген-снимки легких госпитализируемых показывает, что многие из них могут быть заражены коронавирусной инфекцией, и в связи с этим призвал горожан "не пугаться, если сегодня цифры пойдут на десятки подтвержденных с коронавирусом, а потом - сотнями". "На самом деле у нас сейчас эпидемия, сегодня мы должны говорить об этом искренне, честно и правдиво", - добавил городской голова.



Он также рассказал о том, что растет количество госпитализированных с пневмониями и ОРЗ в других больницах города. "Самое плохое, что мы готовимся к третьей волне, когда у нас мест в наших городских учреждениях не будет хватать для пациентов, и нам придется переоборудовать специализированные места", - сказал Марцинкив.



В то же время, главный санитарный врач Ровенской области Роман Сафонов рассказал об умершей от пневмонии женщине, у которой впоследствии выявили коронавирус.



"Ее госпитализировали в реанимационное отделение. Диагноз был двусторонняя негоспитальная пневмония. Она заболела 13 марта, госпитализирована 19-го", - сообщил санврач, добавив, что ее уже похоронили.



"За другими больными ведется наблюдение в инфекционном отделении Сарненской райбольницы, где они находятся. Мы отобрали у них биологический материал для анализов. Поскольку большинство больных посетили богослужения, собрания, то нам предстоит много поработать с людьми, которые были с ними в контакте", - рассказал Сафонов.



Он также попросил не паниковать из-за распространения коронавируса, а следить за собственной безопасностью.

