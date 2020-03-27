Кабмин хочет прекратить финансирование патриотического кино

Кабинет Министров предварительно предлагает Верховной Раде обнулить финансирование производства патриотического кино и сократить финансирование Государственного агентства по вопросам кино на 752,2 млн гривен с 776 млн до 23,4 млн, в то время, как Кабмин предлагает увеличить финансирование Министерства внутренних дел на 9 млрд гривен.



Об этом говорится в предложениях Кабмина, которые обсуждаются с руководством Рады и парламентских фракций, текстом которого располагают Українськi Новини.



В принятом парламентом 14 ноября госбюджете на 2020 год предусматривалось финансирование изготовления и распространения фильмов патриотического направления в размере 50 млн гривен, в то время как в предложенных изменениях таких средств не предусмотрено совсем.



Предлагается также уменьшить финансирование Госкино и вместо запланированных ранее 775,7 млн гривен установить его в размере 23,4 млн гривен, из которых 10,6 млн гривен предназначено на оплату труда сотрудников.



При этом ранее в рамках финансирования Госкино на государственную поддержку кинематографии выделялось 758,3 млн гривен, в предложенных изменениях - 10 млн.



Кроме этого, общее финансирование Министерства культуры, молодежи и спорта предлагается сократить на 8,8 млрд гривен с 15,4 млрд до 6,6 млрд гривен.

