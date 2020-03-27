В Италии у 10 младенцев обнаружили коронавирус

Сегодня, 27 марта, в итальянском городе Павия у 10 младенцев подтвердили коронавирус. Об этом сообщает La Provincia pavese.



Как сообщается, дети находятся в педиатрическом отделении клинической больницы Сан-Маттео, на сегодня их состояние оценивается как удовлетворительное.



Как отмечают в больнице, ни один из младенцев не был заражен внутриутробно, инфицирование произошло после рождения через контакт с ближайшими родственниками, прежде всего, из инфицированными матерями.



Также еще один новорожденный младенец из Павии из-за коронавируса сейчас помещен в отделение интенсивной терапии в Милане. Врачи уверяют, что его состояние находится под контролем.

