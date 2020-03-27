Киевлян призвали сообщать о больных

Столичный мэр Виталий Кличко призвал всех киевлян сообщать властям об известных им случаях коронавируса у соседей или других людей, а также о тех, кто с такими контактирует, о чем стало известно с онлайн-брифинга в пятницу, 27 марта.



Мэр утверждает, что сейчас срочно нужно создать единую информационную базу потенциально больных киевлян и тех, кто с ними контактировал.



"Этих людей нужно немедленно отправлять лечиться или отправлять на изоляцию. Поэтому городская власть создает мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации от семейных врачей, Киевского лабораторного центра Минздрава, Госпогранслужбы, Главного управления Нацполиции", - заявил Кличко.



Он призвал жителей столицы не оставаться в стороне и принять посильное участие в реализации его инициативы.



"Киевляне тоже должны присоединиться к этому и предоставлять информацию об известных им случаях заболевания или людях, которые контактируют с потенциально больными", - сказал глава КГГА.

