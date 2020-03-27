Жителям многоквартирных домов на время карантина рекомендуют не пользоваться лифтом

Министерство развития громад и территорий рекомендует жителям многоквартирных домов на время карантина не пользоваться лифтом и стараться ходить по лестнице, в противном случае избегать касания кнопок лифтов, дверных ручек без перчаток.



"Ограничьте общение с людьми, которые не проживают совместно с вами. Сегодня есть множество каналов коммуникации, которые позволяют работать и общаться дистанционно. Проводите вечеринки онлайн", - говорится в рекомендациях министерства, обнародованных на его сайте.



Рекомендуется также пускать в подъезд только знакомых людей, так как увеличилось количество случаев мошенничества под предлогом проверок или дезинфекции в Киеве.



"На этот период усиливайте мероприятия, по возможности дезинфицируйте этаж, на котором живете (мойте пол в коридоре, обрабатывайте дезинфектантом ручки дверей, перила лестниц, кнопки лифта и т.д.", - говорится в сообщении Минрегиона.

