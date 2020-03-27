Цены на хлеб могут вырасти на 20%

В Украине может подорожать хлеб и хлебобулочные изделия на 15-20% в связи с ростом цен на пшеницу. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Всеукраинской ассоциации пекарей и ассоциации Мукомолы Украины.



Утверждается, что в Украине сложилась критическая ситуация на внутреннем рынке зерна, в частности из-за роста спроса на внешних рынках. Также в связи с сезонными факторами увеличиваются цены на продовольственную пшеницу.



"К примеру, только за последние 10 дней средняя цена на пшеницу второго и третьего класса выросла на 400-500 грн/тонну. Такое подорожание уже в ближайшем будущем приведет к росту цены на муку всех сортов на 500-600 грн/тонну. Поскольку мука в себестоимости хлеба составляет более 40%, то и повышение цены на этот товар первой необходимости для граждан на 15-20% является почти свершившимся фактом", – говорится в заявлении.



Кроме того, ассоциации констатируют рост спроса на хлеб и хлебобулочные изделия в розничной сети на 30-40% от нормального сезонного уровня, а в некоторых точках отмечают кратный рост. В то же время, по их данным, сейчас предприятия отрасли полностью и бесперебойно обеспечивают повышенный спрос на продукцию.



Ассоциации обратились к президенту, Кабмину и мэру Киева с просьбой помочь сохранить нынешний уровень цен. В качестве возможных мер они указывают введение временного ограничения на экспорт зерновой продукции продовольственной группы в объемах, необходимых для обеспечения потребностей внутреннего рынка на период ожидаемой продолжительности карантинных мероприятий.



"Мы понимаем, что такой шаг может вызвать недовольство у части экспортеров, поэтому готовы предоставить детальные предложения относительно механизма регулирования этого вопроса в рамках национального антикризисного штаба по противодействию пандемии или на любой другой оперативной и эффективной платформе диалога производителей и власти", – говорится в обращении ассоциаций.

