Ученые обнаружили бактерию, которая питается пластиком

Ученые обнаружили бактерию, которая питается токсичным полиуретаном, который широко используется, но очень сложно перерабатывается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.



"Ученые обнаружили бактерию, которая питается токсичным пластиком. Они не только уничтожают пластик, но и используют его для процесса питания. Бактерия, которую обнаружили в месте скопления отходов, на которое сбрасывается пластик, является первым известным существом, уничтожающем полиуретан. Миллионы тонн пластика ежегодно производятся для создания спортивной обуви, подгузников, кухонных губок и пиноизоляции, но их обычно отправляют на свалки, поскольку их слишком сложно перерабатывать", - сообщили в СМИ.



Указано, что при переработке пластик выделяет токсичные и канцерогенные химические вещества, которые убивали бы большинство бактерий, но новообнаруженный штамм способен выжить. И хотя исследование показало бактерию, однако ее нужно изучить, прежде чем начать использовать для уничтожения большого количества пластика.



"Эти выводы являются важным шагом в возможности повторно использовать полиуретановые изделия, которые сложно перерабатываются", - сказал член одной из исследовательских групп Герман Хайпипер из Центра экологических исследований-УФЗ Гельмгольца в городе Лейпциг, что в Германии.



По его словам, это может занять десять лет, и поэтому стоит уже сейчас уменьшить количество использования пластика.



Также указано, что за 70 лет человечество выработало 8 млрд тонн пластика, большинство из которого загрязняет сушу и океан.

