Акции Tesla подешевели на 40% из-за пандемии

В феврале тенденция роста стоимости акций Tesla, наблюдавшаяся с конца прошлого года, сменилась на противоположную. С тех пор акции автомобильного предприятия Илона Маска продолжают дешеветь.



Об этом сообщает портал ITC.ua.



"За последние семь дней акции Tesla подешевели на целых 40%. Откат происходит на фоне свежих прогнозов Уолл-стрит о краткосрочных и долгосрочных перспективах производителя", - говорится в сообщении.



На этой неделе аналитик Argus Research Билл Селески изменил рекомендацию по акциям Tesla с "Покупать" на "Придержать". Он объяснил, что поставки автомобилей, вероятно, снизятся из-за продолжающейся пандемии коронавируса и закрытия производственных мощностей Tesla на карантин. Напомним, на прошлой неделе Tesla фактически закрыла главный завод в США, выполняя распоряжение местных властей о трехнедельном карантине из-за коронавируса.



"Справедливости ради, завод Tesla Gigafactory 3 в Шанхае, где выпускаются младшие седаны Model 3 работает. Более того, к настоящему моменту Tesla вышла на объемы выпуска 3 тысячи Model 3 в неделю (проектная мощность линии Phase 1 - 150 тысяч Model 3 в год) и уже обустраивает линию Phase 2 по сборке Model Y (после ее введения мощностью предприятия возрастет до 250 тысяч электрокаров)", - подчеркивает издание.



То есть, акции Tesla, как и прежде, волатильны, как биткоин. Когда биржевой рынок ощутил на себе последствия пандемии коронавируса, акции производителя электромобилей резко упали, достигнув отметки 351 доллар штуку на прошлой неделе. Но впоследствии они столь же быстро отыграли потери, увеличившись на 47% за последние семь дней. На момент написания этих на момент закрытия биржи NASDAQ 26 марта курс акций составлял 539,25 доллара за штуку.

