Цена на нефть обвалилась ниже 25 долларов

Мировые цены на нефть эталонных марок существенно снижаются, завершая рабочую неделю падением ниже психологической отметки в $25 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 27 марта. Так, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures обвалились на $1,72 (6,53%) – до $24,62 за баррель.



Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на $1,12 (4,96%) – до $21,48 за баррель.



Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,14 в пользу Brent.

