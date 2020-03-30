Новый противораковый препарат растворяет раковые клетки

Как передает Xinhua, средство, разработанное Сямэньским университетом, уже одобрено для клинических испытаний в Китае. Основа - принцип онколитической виротерапии. Она используется для лечения ряда твердых опухолей, включая рак головы и шеи, легких, печени и колоректальный рак.



Речь идет об иммунотерапии, разрушающей раковые клетки и высвобождающей антигены, ассоциированные с опухолью и стимулирующие иммунный ответ пациента. По словам ученых, им удалось создать онколитический вирус нового поколения, связанный с антителами PD-1.



Вирус может напрямую доставлять антитела PD-1 в опухоли, что приводит к "иммуногенной гибели" опухолевых клеток - процессу, который притягивает активированные Т-клетки. Это позволяет убить больше раковых клеток. Что важно, вследствие стимулирования противоопухолевого иммунного ответа организм обретает защиту от повторной атаки рака.

