Хантавирусы - возможная причина следующей эпидемии

Эпидемиологи предупреждают: коронавирусная инфекция может смениться вспышкой хантавируса, передает РИА "Новости". Известно, семейство хантавирусов вызывает респираторные инфекции, геморрагическую лихорадку. Переносят вирусы грызуны, передающие их человеку через укусы. Также опасны моча и фекалии зараженного человека.



Как правило, вспышки инфекций, вызванных хантавирусами, фиксируются в странах с жарким климатом. И почти во всех случаях заражение происходит, когда люди дышат парами, которые выделяют экскременты грызунов. Ни одного случая передачи хантавируса от человека человеку отмечено не было. Однако эксперты не исключают, что вирусы начнут мутировать.



К слову сказать, еще в 2016 году была создана система, указывающая на зарождающуюся эпидемию. Бразильские исследователи из Университета Сан-Паулу разработали тест, который выявляет инфекции, вызванные 416 тропическими вирусами. Среди них: вирус Майаро (альфавирус связанный с вирусом чикунгунья, который передается москитами Haemagogus janthinomys) и Оропауч (передается москитами Culicoides paraensis в районе Амазонки).

