В Украине 311 случаев Covid-19: восемь летальных, пятеро выздоровели

В Украине зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил Минздрав страны в телеграм-канале. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них восемь летальных, пять пациентов выздоровели (четыре взрослых, один ребенок).



"За сутки было зафиксировано 93 новых случая", - отмечается в сообщении.



Информацию о подтвержденных случаях по областям предоставил Центр общественного здоровья в соцсети Фейсбук:



Винницкая область -16 случаев;



Волынская область – 2 случая;



Днепропетровская обл.— 7 случаев;



Донецкая обл. — 2 случая;



Житомирская обл. — 4 (1 летальный) случая;



Закарпатская обл. — 1 случай;



Запорожская обл. — 10 случаев;



Ивано-Франковская область — 28 (3 летальных) случаев;



г. Киев — 74 случая;



Киевская обл. — 41 случай;



Львовская обл. — 5 случаев;



Луганская обл. — 2 случая;



Николаевская обл. — 1 случай;



Одесская обл. — 6 случаев;



Полтавская обл. — 1 случай;



Ровенская обл. — 9 случаев (1 летальный);



Сумская обл. — 5 случаев(1 летальный);



Тернопольская обл. — 43 случая (1 летальный);



Харьковская обл. — 1 случай;



Херсонская обл. — 1 случай;



Хмельницкая обл. — 1 случай;



Черкасская обл. — 3 случая;



Черновицкая обл. — 47 (1 летальный) случаев;



Черниговская обл. — 1 случай.

