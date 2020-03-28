У депутата Анны Скороход подтвержден коронавирус

У внефракционного депутата Верховной Рады Анны Скороход подтверждено заболевание Covid-19, сообщает "24 канал".



Эту информацию депутат подтвердила "24 каналу", информирует сайте телеканала. По их информации, депутат отметила, что не знает, от кого могла заразиться.



Кроме того, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко написал в своем телеграм-канале: "Подтверждён коронавирус у ещё одного народного депутата - Скороход (внефракционная). Желаю скорейшего выздоровления".



Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает подтверждением этой информации.



Как сообщалось, Скороход в ноябре 2019 года была исключена из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.



Ранее сообщалось о подтверждении диагноза Covid-19 у нескольких народных депутатов.

