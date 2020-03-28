В Украине в воскресенье будет тепло

В ближайшие сутки в Украине ожидается тёплая и преимущественно сухая погода, сообщил Укргидрометцентр. В воскресенье без осадков, лишь днем в западных областях и в Крыму местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днём 13-18°; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днём 1-6° тепла. В Киеве в воскресенье без осадков; температура воздуха ночью 2-4° тепла, днём около 15°. По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 марта самая высокая температура воздуха днём была +21,5 в 1888г., самая низкая ночью -10,8 в 2013г.



В понедельник в северных, западных, Винницкой, Черкасской областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.



Ветер преимущественно северный, 5-12 м/с.



Понижение температуры: воздуха в западных областях ночью 1-6° мороза, днём 1-6° тепла, в северных областях ночью и днём 1-6° тепла, на остальной территории ночью 1-6° тепла, днём 4-9°, в южных областях 10 -15°.



В Киеве в понедельник местами небольшой снег; температура воздуха ночью и днём 2-4° тепла.

