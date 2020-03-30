Правительство заново переписало госбюджет-2020

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал предложения правительства по пересмотру бюджета. Они сегодня были утверждены на заседании Кабинета министров и переданы на голосование в Раду.



В сравнении с вариантом правок, которые предложили в четверг, изменения не очень большие.



"Не так сильно срезали расходы на Минкульт (хотя как раз тут и стоило бы сократить), зато уменьшили стабилизационный фонд (который должен помочь пройти Украине коронавирусный кризис) примерно на 30 миллиардов", - говорится в сообщении.



Но главный вопрос не столько в величине фонда, сколько в том на что будут тратиться из него деньги.



"В остальном логика остаётся прежней - срезают доходную часть, увеличивают расходную и дефицит бюджета (от составит почти 25% (!) от расходной части). Дефицит бюджета хотят покрыть больше чем на половину за счёт внутренних займов (читай - скрытая эмиссия гривны), меньшую половину - за счёт внешних займов. То есть дефолт объявлять явно не планируют. Да и средства на выплату внешних долгов заложены в полном объёме", - объясняет канал.



-Сохраняется финансирование в полном объеме для аграриев и составит в этом году 4 млрд грн,



- сохранено финансирование оборонного комплекса,



- почти на 100% сохраняется финансирование строительства и ремонта дорог в Украине,



- на угольную отрасль выделили дополнительно 1 600 000 000 грн,

расходы на образование сокращаются на 4%.

