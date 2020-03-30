Зеленский: предлагается создать прозрачный стабилизационный фонд

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в рамках пересмотра бюджета на 2020 год предлагается создать прозрачный стабилизационный фонд для поддержки различных категорий населения и бизнеса.



"Отдельно предлагается создать понятный и прозрачный стабилизационный фонд. Средства из него будут направлены, в частности, на поддержку врачей, учителей, пенсионеров, людей, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу, и на помощь украинскому бизнесу", - заявил он в видеообращении к украинцам в воскресенье.



Зеленский отдельно отметил решение партии "Слуга народа" полностью отказаться от бюджетного финансирования и отдать эти средства на нужды украинских медиков, он призвал и другие политические силы поступить так же.



"В общем, мы все должны понять – полностью обойтись без сокращений бюджета нам не удастся. И сегодня так поступает большинство стран мира. Давайте рассматривать и это, и все ограничения изоляции как временные неудобства", - указал он.

