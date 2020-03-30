Песков: Кремль поддерживает введение в Москве новых ограничений из-за коронавируса

Кремль считает оправданным введение властями Москвы домашнего режима самоизоляции для жителей города и других новых ограничений из-за коронавируса. Об этом ТАСС заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Да", - ответил он на вопрос, считают ли оправданными и поддерживают ли в Кремле эти меры столичных властей.



В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что домашний режим самоизоляции был введен для всех жителей столицы из-за коронавируса, режим начнет действовать с понедельника. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 метров от дома, выноса мусора. После проведения технических и организационных мероприятий в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. По словам мэра, в течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан.



