Минздрав Украины утвердил алгоритм действий врачей при коронавирусе

С воскресенья, 29 марта, Министерство охраны здоровья ввело новые алгоритмы и стандарты оказания медицинской помощи больным Covid-19, организации противоэпидемических мероприятий и медпомощи в очагах заражения. Об этом сообщается в Facebook ведомства.

Обновленные стандарты соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и адаптированы к потребностям системы здравоохранения Украины.



В документах зафиксированы порядок обнаружения коронавирусной болезни, стандарты работы специалистов экстренной медицинской помощи и эпидемиологов, правила использования средств индивидуальной защиты, правила ухода за больными Covid-19 в домашних условиях, критерии для госпитализации тяжелых пациентов и в состоянии средней тяжести. Также утвержден клинический маршрут пациента.



Так, медицинский работник, который обнаружил лицо с симптомами COVID-19, должен действовать по следующему алгоритму:



зарегистрировать случай и проинформировать медучреждение для дальнейшего клинического исследования пациента;



в двухчасовой срок проинформировать о подозрении на заболевание лабораторный центр МОЗ Украины;



если пациент попадает в круглосуточный стационар, там проводится забор необходимых материалов для анализов, которые должны быть отправлены в лабораторию.



По новым стандартам, лабораторные тестирования проводят в случаях, если симптомы пациента соответствуют коронавирусной болезни или у него подозревают пневмонию. Первичный тест на коронавирус должен быть подтвержден вторым тестом ПЦР.



МОЗ обязал медицинских работников первичного звена помощи вести мониторинг лиц, имевших контакт с больными Covid-19. Кроме этого, усиливается мониторинг самих медработников, имевших контакт с больными коронавирусом. Мониторинг осуществляется в течение двух недель после последнего контакта. В случае выявления респираторного заболевания у медработника принимаются меры, как в отношении лица с определенным случаем Covid-19.



Все стандарты утверждены приказом об "Организации оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (Covid-19)".

