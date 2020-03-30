Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Писатель-фронтовик Юрий Бондарев, создавший знаменитые произведения "Батальоны просят огня" и "Горячий снег", ушел из жизни, говорится в сообщении правительства и губернатора Оренбургской области.



"Сегодня на 97-м году ушел из жизни известный писатель-фронтовик и общественный деятель, уроженец города Орска Юрий Васильевич Бондарев", — говорится в сообщении.



Правительство области выразило глубокие соболезнования родным и близким писателя.



Юность Юрия Бондарева выпала на период Великой Отечественной войны. Он отправился на фронт, когда позволил возраст, воевал под Сталинградом, участвовал в освобождении Украины и Чехословакии.



"Война оставила глубокий след в жизни Юрия Васильевича и стала одним из главных лейтмотивов его литературного творчества", — говорится в сообщении.

В региональном правительстве отметили, что Бондарев всегда занимал активную гражданскую позицию и оставался до конца верен своим идеалам и своей стране.



Юрий Бондарев родился в 1924 году. За свою жизнь он написал несколько романов, в том числе "Батальоны просят огня", "Тишина", "Горячий снег", "Бермудский треугольник". Писатель также стал автором ряда повестей. Он удостоен множества наград, среди которых два ордена Ленина, орден Отечественной войны I степени, медаль "За оборону Сталинграда" и другие.

