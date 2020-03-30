Захарова призвала россиян за рубежом уважать свою страну и народ

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о просьбах, поступающих от проживающих за границей россиян, вернуться на родину, так как в иностранных государствах им "указали на дверь".



На своей фейсбук-странице дипломат сообщила, что недавно ей позвонили "очень богатые люди" и заявили, что хотят отправить в Лондон частный самолет за своим сыном. По их словам, сейчас в Англии всем "обнулили медицинские страховки" и "нет никаких обязательств".



"Тест стоит 450 фунтов. Только в Россию, только в Россию!" — приводит Захарова их слова.



По ее мнению, таких людей много лет "оболванивали" за их же деньги. В 90-е годы, вместо того чтобы поддерживать свой народ и страну, которые "титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство", они покупали недвижимость и строили бизнес за границей, добавила Захарова.



Дипломат отметила, что после того, как проживающим за рубежом россиянам "жестко" указали на дверь со словами "ничего личного, просто бизнес", эти люди вспомнили о том, что по паспорту они граждане России.



"Тогда будьте добры начать с основ — уважения к стране и ее народу", — заключила Захарова.



В начале марта ВОЗ объявила пандемией вспышку нового коронавируса, распространившегося из Китая. По данным ВОЗ, заразились порядка 570 тысяч человек, свыше 26 тысяч умерли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, всего COVID-19 заболели более 684 тысяч человек, 32 113 скончались, 145 тысяч вылечились.



Первая по числу летальных исходов — Италия (там количество погибших превысило десять тысяч), далее идут Испания, КНР, Иран, Франция и Великобритания. При этом наибольшее количество зараженных выявлено в США — более 124 тысяч.

