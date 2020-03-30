На Украине определено 240 больниц для госпитализации пациентов с коронавирусом, чье состояние ухудшается

На Украине определили 240 больниц для госпитализации заболевших коронавирусом COVID-19 пациентов, чье состояние ухудшается, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.



"Минздрав сообщает: определен перечень больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19. Предусмотрено 240 медицинских учреждений на всей территории Украины для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается", - сказано в сообщении пресс-службы в телеграмм-канале Коронавирус-инфо.



В пресс-службе Минздрава подчеркнули, что другим гражданам необходимо обратиться к своим семейным врачам в случае обнаружения симптомов коронавируса COVID-19.



В информации Минздрава также сообщается, что выбор этих больниц является общей позицией глав областных государственных администраций, Минздрава и НСЗУ и госпитализированных пациентов.



"Приоритетным критерием выбора определено безопасность пациентов. Госпитализированные с COVID-19 должны получать все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния, а те пациенты, которые попали в больницу из-за других заболеваний, не пересекались с инфицированными коронавируса пациентами и безопасно проходили лечение", - сказано в сообщении.



Кроме того, в Минздраве рекомендуют обращаться по номеру 103 в случае тяжелых симптомов, в частности, температуры выше 38 или утрудненного дыхания.



"При наличии тяжелых симптомов - температура выше 38, не сбивается, и затрудненное дыхание - звонить 103", - сказано в сообщении.

