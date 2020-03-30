Пресс-служба Рады сообщила о внеочередном заседании парламента 30 марта в 14.00 и согласительном совете

В понедельник, 30 марта, состоится согласительный совет депутатских фракций (депутатских групп), сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады.



Место проведения – ул.М.Грушевского, 5, конференц-зал. Время в разосланном СМИ сообщении не указывается, но ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что согласительный совет пройдет в 11.00



"Ход заседания согласительного совета будет транслировать онлайн телеканал "Рада". Брифинги руководителей фракций и групп по завершению согласительного совета пройдут в пресс-центре (кулуары третьего этажа), ул. Грушевского, 5", - проинформировала пресс-служба.



Вход журналистов в здание Верховной Рады (первый подъезд) – по временной карточке аккредитации, выданной на время карантина, и при наличии постоянной аккредитации, подчеркнуто в сообщении.



Пресс-служба информирует, что в 14.00 30 марта начнется внеочередное заседание Верховной Рады в сессионном зале (ул.М.Грушевского, 5).



Заседание будет транслировать телеканал "Рада".



Вход журналистов в здание Верховной Рады (первый подъезд) – по временной карточке аккредитации, выданной на время карантина, и при наличии постоянной аккредитации, подчеркнуто в сообщении.

