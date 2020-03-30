Защищают ли маски от вирусов?

Во многих азиатских странах ношение маски в период эпидемии гриппа — нечто само собой разумеющееся. С момента вспышки коронавируса их повсеместно носят и у нас. Вместе с тем их резервы минимальны. Правительство объявило о поставке 20 миллионов масок из Китая. При этом не каждая модель надежно защищает от вирусов.

Самодельные маски или шарфы для защиты лица



Когда маски в дефиците, люди становятся креативными. Так, в интернете есть руководства по изготовлению масок своими руками из ткани при помощи швейной машинки. Те, кому нужна еще более быстрая защита, обматываются шарфом, укрывая рот и нос. Тот, кто выбирает этот вариант, должен знать — ткань не обеспечивает надежной защиты от вирусов.



Но для тех, кто сам болеет ОРВИ и вынужден находиться в общественных местах, даже такая защита лица вполне эффективна, потому что тем самым снижается риск заражения других, отмечает Институт Роберта Коха. Барьер сдерживает капельки, которые попадают в воздух при кашле и сморкании.



Если здоровые люди в общественных местах носят маски из ткани или бумажного материала, чтобы самим защититься от заражения, это нецелесообразно и скорее является «психологической мерой», говорит Миранда Сухомел из Института гигиены Венского медицинского университета. Потому что маски — неважно, какого типа — дают человеку, который их носит, ошибочное чувство защищенности. Попадание вирусов, таких как коронавирус, в нос или рот текстильные материалы сдержать не могут. Потому что вирусы настолько малы, что ткань должна быть намного плотнее, чтобы не допустить их проникновение. Кроме того, для оптимальной защиты маска должна идеально сидеть, прикрывать нос и рот, плотно прилегать к лицу. Если есть щели, то смысл маски пропадает. У обладателей бороды плотное прилегание маски осложняется, отмечают в Институте Роберта Коха.



Маска — это одно, а ее правильное применение — другое, отмечают и в ВОЗ. Согласно рекомендациям организации, перед тем как надеть маску, необходимо тщательно вымыть руки, во время ношения маски ее нельзя трогать руками, а если она становится влажной, необходимо ее немедленно сменить, повторное применение не допускается.



Хирургические маски как классическая защита рта и носа



Хирургические маски состоят из нескольких слоев бумажного или нетканого материала и фиксируются резинками за ушами или на затылке. Они используются для того, чтобы защитить окружение. «Эти маски должны защищать рану пациента во время операции», — рассказывает Миранда Сухомел. По данным ВОЗ, пациенты при помощи хирургических масок могут защитить свое окружение, потому что во время разговора, при кашле или насморке в воздух попадает меньше капель.



В противоположном направлении, то есть для защиты от вируса того, кто носит маску, не работают и эти модели. Их материал тоже слишком грубый, чтобы предотвратить проникновение коронавируса в организм. По данным Института Роберта Коха, не существует достаточных свидетельств того, что ношение такой маски значительно снижает риск заражения здорового человека, который ее носит. ВОЗ и эксперты Института Роберта Коха не советуют здоровым людям защищать себя от коронавируса при помощи маски, например, в метро или магазинах. Маски дают ошибочное ощущение безопасности, и в результате люди пренебрегают другими, более целесообразными мерами гигиены — мыть руки, не трогать лицо, соблюдать дистанцию, отказаться от тактильных приветствий.



Кроме того, во время эпидемии коронавируса маски становятся все более дефицитным товаром даже там, где они необходимы — в медицинской сфере. Австрийское правительство после обращений палаты врачей объявило, что в Китае заказано 20 миллионов масок, пять миллионов из которых должны поступить еще на этой неделе. Здесь хирургические маски целесообразны, отмечают и в ВОЗ. Тот, кто здоров, должен носить хирургическую маску только в том случае, когда он ухаживает за заразившимся коронавирусом — такова рекомендация.



Маски c защитой FFP для медицинского персонала



Так называемые маски FFP (Filtering Face Piece) существуют в трех категориях — 1, 2 и 3. Они используются в тех сферах, где людей необходимо защищать от опасных веществ в воздухе — помимо медицины, это, прежде всего, строительная отрасль.



Маски категории FFP1 защищают от неядовитых частиц пыли таких материалов как цемент, гипс или пыльца. Они отфильтровывают, как минимум, 80 процентов частиц в воздухе размером до 0,6 микрометров. Маски FFP2 пригодны для условий, в которых во вдыхаемом воздухе находятся вредные для здоровья мутагенные частицы таких материалов как гранит, силикон или натрий. Они должны удерживать, по крайней мере, 99,5 процента частиц размером до 0,6 микрометра. Маски FFP3 не пропускают, как минимум, 99,5 процента частиц размером до 0,6 микрометра и являются единственными масками, которые, при условии хорошего прилегания к лицу, эффективно защищают от аэрозолей, вирусов, асбеста, бактерий или спор грибов. Они также предотвращают попадание в нос или рот коронавируса.



Однако есть и цена защиты — ношение маски FFP3 — неприятный процесс, как отмечает Миранда Сухомел. Поскольку эти маски сильно отфильтровывают поступающий воздух, дышать через них затруднительно. Поэтому у этих моделей часто есть клапан для выдоха, и все равно носить их можно не больше часа. Для частных лиц, которые с их помощью хотят защитить себя от вируса во время прогулки в парке или в магазине, они не годятся. По мнению эксперта, именно поэтому эти маски часто неправильно используются неспециалистами, например, они надевают их только на рот, а нос остается открытым.



Кроме того, эти маски сейчас в дефиците, и они срочно требуются системе здравоохранения. Поэтому эксперт советует оставить их для медицинского персонала.



Источник: Der Standard



