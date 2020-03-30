Дубилет: наша команда готова бесплатно запустить любую госуслугу онлайн за 2-5 дней

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что его команда готова бесплатно разработать и запустить онлайн-сервис предоставления любой государственной услуги в срок от двух до пяти дней, если только органы центральной власти изъявят такое желание.



"Обращение ко всем органам центральной власти. В связи с карантином особенно актуальным становится взаимодействие с гражданами и бизнесом через Интернет. Чтобы уберечь граждан от очного визита в государственные органы, наша команда готова разработать и запустить любую государственную услугу онлайн в рекордные сроки - от 2 до 5 дней. Платформой для запуска будет iGov", - написал Дубилет в социальной сети Facebook.



Экс-министр подчеркнул, что готов предоставить такую услугу государству бесплатно



"Хорошая новость в том, что iGov уже передан на баланс государства и легализован, поэтому с юридической точки зрения проблем нет. Также на iGov уже работают все средства идентификации, включая цифровые подписи и BankID со всеми основными банками", - добавил Дубилет.

