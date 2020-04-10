В Украине зергистрированы 480 случаев COVID-19
По состоянию на 10:00 30 марта в Украине зарегистрированы 480 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни, сообщает Министерство здравоохранения Украины на Telegram-канале "Коронавірус_інфо". "Из них 11 летальных, 6 пациентов выдоровели. За сутки были зафиксированы 62 новых случая", - указывается в сообщении.
Всего с начала года Центр общественного здоровья получил 2 тыс. 264 сообщения о подозрении на инфицирование новой коронавирусной инфекцией.
Случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 23 случая;
Волынская обл. - 2 случая;
Днепропетровская обл. - 8 случаев;
Донецкая обл. - 6 случаев;
Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
Закарпатская обл. - 1 случай;
Запорожская обл. - 11 случаев;
Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
г. Киев - 102 случая;
Киевская обл. - 49 случаев (2 летальных)
Кировоградская обл. - 4 случая;
Львовская обл. - 6 случаев;
Луганская обл. - 2 случая;
Одесская обл. - 8 случаев;
Полтавская обл. - 1 случай;
Ровенская обл. - 11 случаев (2 летальных)
Сумская обл. - 9 случаев (1 летальный)
Тернопольская обл. - 60 случаев (1 летальный)
Харьковская обл. - 1 случай;
Херсонская обл. - 1 случай;
Хмельницкая обл. - 2 случая;
Черкасская обл. - 50 случаев;
Черновицкая обл. - 75 (1 летальный) случаев;
Черниговская обл. - 2 случая.
Центр общественного здоровья сообщает, что распределение подтвержденных случаев по возрастным группам следующее:
от 0 до 10 лет — 5%;
от 10 до 20 — 4%;
от 20 до 30 — 11%;
от 30 до 40 — 21%;
от 40 до 50 — 20%;
от 50 до 60 — 23%;
от 60 до 70 — 12%;
от 70 до 80 лет — 3%.
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