В Украине зергистрированы 480 случаев COVID-19

По состоянию на 10:00 30 марта в Украине зарегистрированы 480 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни, сообщает Министерство здравоохранения Украины на Telegram-канале "Коронавірус_інфо". "Из них 11 летальных, 6 пациентов выдоровели. За сутки были зафиксированы 62 новых случая", - указывается в сообщении.



Всего с начала года Центр общественного здоровья получил 2 тыс. 264 сообщения о подозрении на инфицирование новой коронавирусной инфекцией.



Случаи подтверждены:



Винницкая обл. - 23 случая;



Волынская обл. - 2 случая;



Днепропетровская обл. - 8 случаев;



Донецкая обл. - 6 случаев;



Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;



Закарпатская обл. - 1 случай;



Запорожская обл. - 11 случаев;



Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;



г. Киев - 102 случая;



Киевская обл. - 49 случаев (2 летальных)



Кировоградская обл. - 4 случая;



Львовская обл. - 6 случаев;



Луганская обл. - 2 случая;



Одесская обл. - 8 случаев;



Полтавская обл. - 1 случай;



Ровенская обл. - 11 случаев (2 летальных)



Сумская обл. - 9 случаев (1 летальный)



Тернопольская обл. - 60 случаев (1 летальный)



Харьковская обл. - 1 случай;



Херсонская обл. - 1 случай;



Хмельницкая обл. - 2 случая;



Черкасская обл. - 50 случаев;



Черновицкая обл. - 75 (1 летальный) случаев;



Черниговская обл. - 2 случая.



Центр общественного здоровья сообщает, что распределение подтвержденных случаев по возрастным группам следующее:



от 0 до 10 лет — 5%;



от 10 до 20 — 4%;



от 20 до 30 — 11%;



от 30 до 40 — 21%;



от 40 до 50 — 20%;



от 50 до 60 — 23%;



от 60 до 70 — 12%;



от 70 до 80 лет — 3%.

