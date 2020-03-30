Квест

На мой скромный взгляд, карантин у нас организован просто блестяще. Он как бы есть, но абсолютно не мешает нормальной жизни сознательных граждан. Это как квест: доберись до работы без общественного транспорта, найди в аптеках парацетамол (не советую, гиблое дело), пожарь шашлыки в парке в одноразовой маске многократного использования. Сама маска является пропуском в гипермаркеты «Эпицентр», где есть все для прохождения квеста «Ремонт в условиях пандемии».



Есть и довольно трудные задания, связанные с локацией «Аэропорт». Тут уж игрокам приходится проявлять находчивость и навыки выживания в кризисных условиях. Допустим, вы летите с солнечного Бали. Или из не менее солнечного Вьетнама. В полете задание меняется. Надо пройти обязательный карантин в отеле с манящим названием «Казацкий», расположенном прямо на майдане. Легендарное место. Там на первом этаже находится кафетерий, где во время второго майдана известные в прошлом игроки с никами «Тягнибок» и «Яценюк» любили лакомиться свежей выпечкой во время прохождения квеста «Куля в лоб так куля в лоб». Иногда к ним присоединялась Фарион. Ну это когда обстановка становилась вообще сложной и необходимо было пересидеть обострение в уютной и, сука, теплой атмосфере.



Две недели проживания в «Казацком» абсолютно бесплатны. Не считая еды и других расходов. Если теоретического улучшения условий пребывания не будет, то придется выложить от 160 до 350 евро-токенов. Украинцы, понятное дело, выбирают путь «а имел я в виду это е…ное государство». Ролик «Прорыв биоблокады пассажирами рейса из Вьетнама» набрал массу просмотров и матов.



Тесты никому делать не будут. Ни прибывшим, ни заболевшим. Только по особому распоряжению не названного медицинского руководства. Так заявил главный санитарный врач Виктор и дальше фамилия прямо как у лидера «Радикальной партии». Все правильно. Тесты, сука, дорогие. Особенно те, которые ПЦР



На втором заседании Рады, уже ближе к вечеру, когда на улицы выходят подышать теплым воздухом тысячи беженцев из Вьетнама, Ломбардии и Бали, пройти квест МВФ. Он очень простой: продайте землю и окончательно отберите у Коломойского «Приватбанк». Надо только голоса найти

Туристы с Бали упустили момент и самоизолировались в самолетах, выдвигая разнообразные условия представителям аэропорта «Борисполь». Возможно, будет штурм. Или же их просто отпустят под честное слово не заражать соотечественников во время добровольной самоизоляции. Квест получился интересным. С интригами и нецензурными выражениями.Вирус с пониманием относится к нашей эпидемиологической ситуации. Он ширится и множится, но пока не так, как в Италии. Возможно, его пугают фотографии экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун, которые можно часто видеть в интернете. Или же он ждет, когда у населения закончатся игровые ресурсы, чтобы затем спокойно сделать свое дело.Границы у нас сегодня на замке, поскольку все, кто могли, уже вернулись. Остальные тоже могут вернуться, но пешком. И сразу же на обсервацию в отель «Казацкий». Недалекие люди, не имеющие ни малейшего понятия о нашей игровой специфике, могут спросить: а почему 150 тысяч пересекли западные границы локации без принудительного карантина и даже без масок с одним термометром на 15 тысяч человек? Отвечаю: это был квест «Возвращение на Батькивщину». Там без обсервации. Но сейчас надо либо с обсервацией, либо как всегда – через забор и в тачку. Нормальные правила. Демократические.Однако тесты никому делать не будут. Ни прибывшим, ни заболевшим. Только по особому распоряжению не названного медицинского руководства. Так заявил главный санитарный врач Виктор и дальше фамилия прямо как у лидера «Радикальной партии». Все правильно. Тесты, сука, дорогие. Особенно те, которые ПЦР. Надо заморачиваться с лабораториями, всякими там центрифугами, реактивами и прочей херней. К тому же лаборатория у нас одна. А смысл, если инкубационный период длится две недели? Переведешь на какого-нибудь нищеброда дорогие реактивы, а он потом двинет кони через две недели. Поэтому тестировать лучше всего наверняка. Когда уже и вкус пропал, и зрение, и обосрал по ходу все приемное отделение, и глаза как у зобми. Да еще из жопы градусник торчит с температурой сорок. Ну тогда да… Можно даже не экспресс-тест замутить, а дорогой лабораторный ПЦР. Подождать пять-шесть дней и констатировать: действительно, больной умер от коронавируса.Нет, что ни говори, а очень башковитые и экономные у нас админы карантина. Такие квесты выдумывают – наркоманы просто от зависти слабительным ширяются. Правил придерживаются только трусы и пугливые офисные хомячки. Сидят по домам, трясутся. Настоящие игроки уже бронируют себе туры в Париж на майские праздники. Тем более что турагентства обещают скидки и размещение в пятизвездочных отелях по смешной цене. Там просто раньше больные на изоляции сидели, а теперь номера слегка привели в порядок, убрали пластиковые мешки, и вуаля! Живи – не хочу.Опять же эпидемия – это прекрасное время для реализации упущенных возможностей. Можно крутить такие комбинации, что мама не горюй. К примеру, провести сразу две чрезвычайных сессии Рады в масках и презервативах. Можно защитные костюмы выкрасить в красивый зеленый цвет. Правила карантина этого не запрещают. На первом заседании напринимать законов, которые как бы гарантируют социальную защиту всех. И назначить новых министров, поскольку старые быстро сломались и надо набрать новых галичан и «соросят». На втором заседании Рады, уже ближе к вечеру, когда на улицы выходят подышать теплым воздухом тысячи беженцев из Вьетнама, Ломбардии и Бали, пройти квест МВФ. Он очень простой: продайте землю и окончательно отберите у Коломойского «Приватбанк». Надо только голоса найти. Как? Гении в офисе Зеленского нашли вариант прохождения квеста. Создается новая парламентская коалиция «ПЕС» – «Голос» – «Слуги Сороса». Полное совпадение игровых интересов. Порошенко получает гарантии насчет непосещения цугундера, «Голос» голосует просто потому, что так им сказали делать в фонде «Возрождение». Аналогично поступает и «соросня» во фракции «слуг». Немного мучений, шуршание защитных масок и презервативов – опа! Позитивный результат. Землю продали, кредит получили. Очень выгодное предложение. Ну кто сейчас даст пять или десять миллиардов в кредит? А так и от земли избавимся, и от лишних игроков, и долги погашаем с помощью новых долгов. Романтика.