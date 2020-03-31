NASA запустит миссию для перенаправления астероидов

Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космоса разрабатывает миссию для перенаправления астероидов. Об этом сообщает Science Alert.



Миссия получила название Double Asteroid Redirection Test. Ученые отмечают, что пока ни один астероид не угрожает Земле, но случай реальной угрозы отбрасывать не стоит.



Активные фазы DART планируют начать 22 июля 2021 года. Ее суть состоит в том, чтобы испытать кинетический удар для отклонения астероида от Земли.



Первые испытания планируют провести на небольшой бинарной астероидной системе под Didymos.



Самый крупный астероид в системы имеет диаметр 780 метров, а самый маленький - 160 метров.

