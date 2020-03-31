Профильный комитет Рады поддержал законопроект о банках

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, который является одним из двух предварительных условий для заключения соглашения с Международным валютным фондом.



"Да, закон о банках поддержан комитетом", - написал в "Фейсбук" нардеп Ярослав Железняк (фракция "Голос") по итогам заседания во второй половине понедельника.



"Он будет поддержан согласно регламенту (ст.110, п.2) как 2571-д, но в той редакции, которую предложило правительство", - добавил нардеп.



Заседание комитета прошло во внутреннем дворе Верховной Рады.



Ранее правительство внесло в Раду законопроект №3260 о совершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, который вместе с проектом закона №2178-10 об обороте земель сельскохозназначения являются prior actions для новой программы с МВФ.

