Все украинцы, прилетевшие с о.Бали, отправлены на обсервацию

Все украинские туристы, прилетевшие в Киев с о.Бали чартерным рейсом авиакомпании SkyUp PQ398, покинули самолет и автобусами направились к месту обсервации, сообщили в полиции Киевской области.



"В ситуации с самолетом из Бали поставлена точка, все украинцы отправлены на обсервацию", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в Главном управлении Нацполиции Киевской области.



В главке не уточнили, куда именно направились автобусы с украинцами, которые будут находиться на обсервации.



Украинцы, которые прибыли ранее в Киев самолетом из Вьетнама, также направлены на обсервацию.



Ранее в аэропорту "Борисполь" возникла конфликтная ситуация в связи с тем, что часть прибывших в Киев украинцев не хотели покидать борт самолета и отправляться на обсервацию, полиция проводила с ними разъяснительную работу.

