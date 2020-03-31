В Британии с пенсии вернулись 20 тысяч медиков для борьбы с пандемией

В Великобритании 20 тысяч врачей и медсестер вернулись с пенсии на работу, чтобы помочь в борьбе с COVID-19. Об этом завил премьер-министр страны Борис Джонсон в видеообращении в понедельник, 30 марта.



"20 тыс. сотрудников национальной системы здравоохранения возвращаются в строй - врачи и медсестры, и это замечательная вещь", - сказал Джонсон, который сам болен коронавирусом и находится в самоизоляции.



Джонсон не согласился с высказыванием экс-премьер-министра Маргарет Тэтчер (возглавляла правительство с 1979 по 1990 год), которая однажды заявила, что "такой вещи, как общество, не существует".



"Мы сделаем это, мы сделаем это вместе. Я думаю, что одно это коронавирус уже доказал - такая вещь, как общество, существует", - подчеркнул Джонсон и призвал людей продолжать оставаться дома и таким способом уменьшать вероятность заболеть или инфицировать других, что, в свою очередь, снизит нагрузку на больницы.

