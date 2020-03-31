Иран обвинил США в медицинском терроризме

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил США в медицинском терроризме из-за продолжения политики санкций в условиях пандемии коронавируса.



По мнению главы дипведомства, Соединенные Штаты применяют «медицинский и экономический терроризм» в отношении Ирана. В частности, он назвал целью Вашингтона не позволить стране пользоваться ее самолетным парком и мешать в борьбе с COVID-19. Зариф назвал такие действия преступлением против человечности, призвав не создавать перебои в доставке международной помощи.



26 марта Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша потребовать от ряда других стран снять санкции, мешающие борьбе с распространением коронавируса.



По последним данным, в мире выявлено свыше 723 тысяч инфицированных коронавирусом; 34 тысячи человек погибли, 152 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

